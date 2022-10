ODC loopt tegen forse nederlaag op

55 minuten geleden

ODC is in de thuiswedstrijd tegen RKDVC tegen een 1-5 nederlaag aangelopen. Lennart Sannen bracht de tricolores al vroeg op voorsprong maar nog voor de pauze kwamen de gasten langszij. Na rust liet ODC het afweten en kwam RKDVC nog vier keer tot scoren. Door deze nederlaag is de ploeg van trainer Piet Drijvers afgezakt naar de tiende plaats op de ranglijst met vier punten uit vijf duels.

Na twee nederlagen op rij was het voor de Boxtelaren zaak om weer eens punten te gaan pakken. Dat moest dan gebeuren in de thuiswedstrijd tegen RKDVC uit Drunen.

De gastheren begonnen goed. In de tiende minuut werd Lennart Sannen knap aangespeeld door Ayoub Omair. De spits maakte zich vervolgens goed vrij en schoot raak: 1-0. Voor Omair was het zijn laatste wapenfeit want enkele minuten later moest hij met een blessure naar de kant. De voor hem ingevallen Jop Broeren had kort daarna de 2-0 op zijn schoen maar een Drunense verdediger stak daar op het laatste moment nog een stokje voor.

In de 24e minuut werd het gelijk toen balverlies op het Boxtelse middenveld werd afgestraft door Pim van Hulten (1-1). De gelijkmaker deed ODC geen goed. De ploeg raakte steeds meer in de verdrukking en had veel overtredingen nodig om de tegenstander af te stoppen. In de laatste fase van het eerste bedrijf kwamen de tricolores weer wat beter in de wedstrijd. Het leidde tot kansen voor Broeren, Sannen en Dirk van der Struijk maar het zat hen niet mee in de afronding.

NET NAAST

Na de pauze ging het gelijk mis. In de 47e minuut stond de ploeg verdedigend niet goed en daar profiteerde Ingmar Voorhaar optimaal van: 1-2. Vlak daarna kreeg de Molenwijkploeg tot twee keer toe de kans om weer langszij te komen maar schoten van Sannen en Matai Seebregts gingen net naast.

In de laatste fase van het duel lukte er maar weinig meer bij het thuisteam. Te veel spelers hadden hun dag niet waardoor er keer op keer balverlies werd geleden. In de 69e minuut gooiden de gasten de wedstrijd definitief in het slot. Vanaf de strafschopstip maakte Maurice Adegeest er 1-3 van na een Boxtelse overtreding binnen de zestien. In de slotfase profiteerde RKDVC nog twee keer van de ruimte die bij ODC achterin ontstond waardoor er na negentig minuten uiteindelijk 1-5 op het scorebord stond. Dat betekende een pijnlijke nederlaag voor de jonge Boxtelse ploeg.

De wedstrijd maakte duidelijk dat punten halen niet vanzelf gaat. Als te veel spelers niet thuis geven, wordt het lastig. Hopelijk leert het team hiervan. Zondag 6 november gaat ODC op bezoek bij FC Engelen. Er wordt daar om 14.30 uur afgetrapt.