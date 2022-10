Vier Boxtelaren rijden van Amsterdam naar Dakar

Smits: ,,We rijden mee voor stichting Hand to Hand, een organisatie die in Gemonde is opgericht. Scholing van meisjes is van wezenlijk belang voor Gambia.”

De stichting vermeldt enkele structurele effecten van het onderwijs: geschoolde vrouwen leveren een grotere bijdrage aan de economische ontwikkeling van een land. Ze worden zelfredzaam en krijgen een gelijkwaardige positie in de samenleving. Hun kinderen maken meer kans zelf ook naar school te kunnen. Ze zijn beter in staat zich te wapenen tegen uitbuiting en slavenarbeid. Elk jaar extra onderwijs dat zij krijgen, dringt kindersterfte met vijf tot tien procent terug.