Groenschool Yuverta in Boxtel houdt open dag

49 minuten geleden

Wie hovenier wil worden, loonwerker of boomverzorger, kan zondag 6 november informatie inwinnen over geschikte opleidingen. Yuverta mbo Boxtel houdt dan van 11.00 tot 15.00 uur een open dag aan Schouwrooij 2.

Gedurende de open dag worden er voorlichtingspresentaties gegeven. Ook zijn er verschillende activiteiten waaraan bezoekers kunnen deelnemen, zoals boomklimmen of werken op een minigraver.

HOVENIER

Bij Yuverta in Boxtel vinden belangstellenden een entreecursus en verder de opleidingen hovenier, tuin- en landschapsinrichting en boomverzorging. In de landbouwsector kunnen jongeren terecht bij loonwerk groen, grond en infra, veehouderij en techniek en mechanisatie. Ook de opleiding boomkwekerij is present.