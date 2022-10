Kinderopvang tussen de koeien en de kippen

In een trein die reed van de oude naar de nieuwe locatie maakten de kinderen van het dagverblijf letterlijk én symbolisch de overstap naar hun nieuwe opvang. Deze stap stond al lange tijd op de wensenlijst van Lobbezoo: ,,Op onze oude locatie gingen we al vaak naar buiten en waren we veel bezig met de natuur. We hadden ook veel plantjes en dieren bij het kinderdagverblijf. Nu zitten we in een verbouwde kalverstal en verblijven we tussen koeien, kippen en andere dieren. We kunnen nu nóg meer met de kinderen naar buiten.”

Ze vervolgt: ,,Op onze vorige plek groeiden we ook uit onze jas. We hadden er ruimte voor maar één groep. Hier hebben we twee groepen.”