Lonneke Friedeman en Dennis van Zandvoort in 2018, toen zij de zaak van Willy en Virrie Beerens overnamen.

Liempdse slagerij trekt de stekker eruit wegens hoge kosten

1 uur geleden

De slagerij in Liempde stopt ermee. Eigenaren Dennis van Zandvoort en Lonneke Friedeman moeten de zaak aan de Barrierweg noodgedwongen stoppen wegens oplopende kosten. ,,Toen de energierekening kwam, voelden we de grond onder onze voeten wegzinken”, reageert het koppel uit Schijndel.

Volgens de eigenaren werd Slagerij-Traiteur Dennis & Lonneke, zoals de winkel nu heet, hard door corona getroffen. Vervolgens schoten de prijzen voor grondstoffen omhoog. ,,Toen we de mooie slagerij overnamen, hadden wij nooit gedacht in deze situatie terecht te komen”, reageert het koppel via sociale media. De rekening voor energie werd tot overmaat van ramp vier keer duurder. Volgens Van Zandvoort en Friedeman maakten zij geen aanspraak op overheidssteun.

Zij spraken hun dank uit aan klanten, leveranciers en zelfs de vorige eigenaren die mee hebben gedacht om de slagerij overeind te houden, maar tevergeefs. De situatie is niet meer te houden en budget voor nieuw personeel is er niet meer, aldus Van Zandvoort en Friedeman.

Het stel begon in september 2018 in Liempde en sloot zich destijds aan bij franchiseorganisatie Vleeschmeesters. Recent werd nog een naamswijziging doorgevoerd.

Van Zandvoort en Friedeman namen in september 2018 de zaak over van Willy Beerens. 37 jaar lang had die de slagerswinkel gerund, ook lange tijd met zijn vrouw Virrie. Begin jaren zeventig begon vader Piet Beerens de slagerij aan de Barrierweg.

Tot en met zaterdag 29 oktober is er nog een uitverkoop, daarna sluiten de deuren definitief.