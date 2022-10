Fleur weer even herenigd met ‘vader’ uit Mocro Maffia

Fleur Simons uit Esch was zaterdag weer even herenigd met haar Mocro Maffia-vader Mandela Wee Wee.

Ok, helemaal toevallig was de ontmoeting ook weer niet. Tenminste, niet voor Fleur. Toen ze hoorde dat de acteur uit Mocro Maffia naar Boxtel zou komen om de veiligheidsdag in jongerencentrum B-Town luister bij te zetten (zie ook elders in deze krant), besloot ze meteen om even te gaan kijken. Ze belde haar beste vriendin op en samen fietsten ze zaterdag naar de Baroniestraat om Wee Wee op te wachten.

NIET HERKEND

In eerste instantie herkende de in Paramaribo geboren acteur Fleur niet eens. Het is inmiddels namelijk alweer vijf jaar geleden dat zij in de serie zijn dochter speelde. ,,Toen was ik zes jaar en zag er ook iets anders uit dan nu. Ik speelde het personage Elvira en droeg steeds een roze jas”, vertelt ze lachend.