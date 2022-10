Studenten SintLucas restaureren stadskerk

Eindexamenstudenten van SintLucas in Boxtel hebben deze week een begin gemaakt met de reconstructie van schilderingen in de Helmondse Sint-Lambertuskerk.

Guusje vertelt met medestudent Eva van Kessel uit Bakel enthousiast over het project. ,,Dit jaar restaureren en reconstrueren we schilderingen rondom de biechtstoel aan de linkerkant van het middenschip”, legt Guusje uit. Eva: ,,Ons project begon met een historisch onderzoek. We brachten de bouwkundige geschiedenis van de kerk in kaart, we bestudeerden verftechnieken die zijn gebruikt en achterhalen de chemische samenstelling van de gebruikte verf.

De onderzoeksfase is inmiddels afgerond met een advies, dat de studenten hebben voorgelegd aan hun opdrachtgever: het bestuur van de Helmondse Sint-Lambertusparochie. ,,Ze leggen in het advies uit op welke wijze dit deel van het kerkinterieur opgeknapt kan worden”, licht docent Joep Dirckx toe...