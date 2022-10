De bever, het grootste knaagdier van Europa, is ook in Boxtel al meermalen gespot.

Presentatie over grootste knaagdier van Europa

do 20 okt, 10:15

De bever werd dertig jaar geleden in Nederland geherintroduceerd en doet het erg goed. Ecoloog Marcel Cox en natuurfilmer Evert Houniet nemen belangstellenden donderdag 20 oktober om 20.00 uur mee in het leven van deze ijverige knagers. De gratis lezing is in café ‘t Groene Woud, Kasterensestraat 23 in Liempde.

In de negentiende eeuw werd de bever compleet uitgeroeid in Nederland. De herintroductie in de twintigste eeuw moest even op gang komen. De Biesbosch vormde het nieuwe leefgebied voor bevers uit (voormalig) Oost-Duitsland. Het duurde vrij lang voordat ze zich er echt settelden en voor nageslacht zorgden. Vanaf 2000 ging het echter snel. De knagers trokken de grote rivieren op en gingen stroomopwaarts het land in. In Noord-Brabant worden ze gezien in de Dommel, de Aa en elke riviertje en sloot van enige omvang. Ook in Boxtel zijn ze meermalen gespot.

De bever is het grootste knaagdier van Europa. Een volwassen exemplaar weegt zo’n dertig kilogram en is bijna een meter lang met een grote, platte staart. Omdat hun leven zich grotendeels in de nacht afspeelt, zijn de dieren niet zo vaak te zien. Maar ze laten hun onmiskenbare sporen overal achter.

Ecoloog Cox houdt zich beroepsmatig bezig met diersoorten in en langs het water. Houniet is een fanatieke natuurliefhebber uit Eindhoven, die al vele bijzondere diersoorten vastlegde op zijn wildcamera’s. Natuurwerkgroep Liempde organiseert de presentatie.