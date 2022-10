Kap verandert aanblik Den Eikenhorst

De excursie voert door het zuidelijk deel van Den Eikenhorst, tussen de Bosscheweg en de Vekemans van Lieshoutlaan. Dit is particulier eigendom en in bezit van de familie Eijsbouts, in de verte verwant aan de eigenaars van de beroemde klokkengieterij. Het andere deel ligt ten noorden van de Esscheweg en is van stichting Brabants Landschap. De wandeling wordt niet toevallig gehouden. Engelman trok aan de bel bij Konings Rentmeesters die het landgoed beheert. Hij was ontstemd over het gebrek aan communicatie: ,,Dat dit zomaar kan, zoveel bomen vellen. De gemeente weet ervan heb ik begrepen, maar niemand heeft iets gemeld.”