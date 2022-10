Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar de namen van gouden bruidsparen die dertig tot veertig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent bovenstaand koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Onlangs ging een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

Natuurlijk is via oude jaargangen van deze krant te achterhalen wie de jubilerende bruidsparen zijn. Dat is echter een tijdrovende bezigheid omdat de oorspronkelijke publicatiedatum van de foto’s onbekend is. Dat betekent dus heel veel bladeren door de vergeelde edities van Brabants Centrum.

FAMILIEHERINNERINGEN OPHALEN

Voor deze ophelderingsactie is óók gekozen om in families herinneringen te laten ophalen aan opa’s en oma’s. De redactie is dan ook niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten, gekke voorvallen of wat dies meer zij.