Sloopkosten ‘Michaëlschool’ wil Boxtel terugverdienen

Het is niet zomaar dat het college van B en W besluit om het pand aan de Schijndelseweg neer te halen. De gemeente is aansprakelijk als daar iets gebeurt. Het veiligheidsrisico van het gebouw dat al sinds januari 2019 leegstaat, is bekend: de afgelopen jaren is er meerdere malen vandalisme gepleegd, ook is er brand gesticht.

Ondanks dat het gebouw is dichtgetimmerd, weten jongeren zich nog steeds binnen te wurmen. Daarom werd eerder al het gas en water afgesloten en een nieuwe aansluiting gemaakt richting de sportzaal, die overigens blijft bestaan. De maatregel kostte de gemeente al twintig mille. Ook wordt er nog steeds betaald voor elektronische beveiliging. De kosten daarvoor verdwijnen met de sloop.

WONINGBOUW