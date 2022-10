Wat vond jij van de Boxtelse kermissen?

49 minuten geleden

Met een online enquête vraagt de gemeente Boxtel bezoekers naar hun ervaringen op de kermissen in de drie dorpen. Het was voor het eerst sinds de coronapandemie dat de jaarlijkse evenementen werd gehouden in Boxtel, Liempde en Esch. De gemeente is daarom benieuwd hoe inwoners dit hebben beleefd. In samenwerking met stichting Brabants Centrum is een vragenlijst opgesteld. Deze is te vinden door hier te klikken.

Door de mening van bezoekers te peilen, wil de gemeente Boxtel de kermissen beter afstemmen op de behoefte. Wat ging er goed en wat niet? En wat is er nodig om de kermis in de drie dorpen te verbeteren? Iedereen die de kermis in Boxtel (derde weekend augustus), Liempde (eerste weekend augustus) of Esch (meivakantie) heeft bezocht, kan de enquête invullen. Dat duurt slechts vijf minuten. Bijna vijfhonderd inwoners namen al de moeite om de vragen te beantwoorden.

Om een zo compleet beeld te krijgen van de evenementen, is er ook een overleg met de exploitanten van attracties en de betrokken horecaondernemers. De resultaten uit de vragenlijst en het overleg gebruikt de gemeente voor de afstemming van de kermissen van volgend jaar.

GRATIS RONDJE

Deelnemers maken tevens kans op een gratis rondje over de kermis. Wie de vragenlijst invult en zijn of haar e-mailadres achterlaat, maakt namelijk kans op een van de tien strippenkaarten voor alle attracties op de kermis van volgend jaar. De winnaars krijgen per e-mail hun prijs opgestuurd.