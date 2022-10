Verteller van ongefilterde verhalen

1 uur geleden

Bezoekers van de voorstelling ‘Niet gehinderd door enige kennis’ van Jasper van der Veen moeten donderdag 20 oktober niet vreemd opkijken als ze de cabaretier ’s middags ergens in het centrum van Boxtel tegen het lijf lopen. ,,Ik verdiep me graag in de plaats waar ik optreed”, vertelt Van der Veen. ,,Ik probeer opvallende of gekke situaties te ontdekken en wil ook weten of de plaatselijke voetbalclub een beetje op niveau speelt.”

Van der Veen (Groningen, 1987) geniet van de try-outs die hem momenteel naar grote en kleine zalen overal in Nederland brengen. Tijdens de coronapandemie speelde hij - veel langer dan hem lief was - zijn eerste show ‘Het dreigt volslagen goed te komen’. ,,Er was vraag naar een reprise, maar ik was wel een beetje klaar met deze show”, bekent hij. ,,Ik had zoveel nieuw materiaal verzameld dat ik ben gaan schrijven aan een kersvers programma. En daarmee kom ik dus naar Podium Boxtel.”

CABARETCLUB

In ‘Niet gehinderd door enige kennis’ buigt Van der Veen zich over enkele grote levensvragen en rijgt hij die moeiteloos aaneen, natuurlijk ingekleurd met grappige anekdotes en komische overdrijvingen. ,,Het valt mij op dat er steeds meer informatie op ons afkomt en dat we daardoor met steeds meer dingen rekening moeten houden. In mijn programma besluit ik dat resoluut niet meer te doen en vertel ik ongefilterd wat er in me omgaat. Intussen vraag ik me ook af wat ons het meeste geluk oplevert.”

Van der Veen groeide op in Groningen, waar hij al op jonge leeftijd kennis maakte met cabaret. ,,Ik ging vaak met mijn moeder naar het theater om bekende en minder bekende cabaretiers te zien. Ik was vooral bezig met volleybal en voetbal, maar het kriebelde ook om ooit iets met cabaret of comedy te doen.” Toen hij politicologie ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam, sloot Van der Veen zich aan bij een cabaretclub. ,,Daar ontdekte ik dat je als cabaretier alles mag zeggen wat je wilt. Heerlijk!”

PUNTIG

Van der Veens carrière kwam in een stroomversnelling toen hij in 2019 zowel de publieks- als de juryprijs van het Leids Cabaret Festival won. ,,Vanaf dat moment zat ik regelmatig vier dagen per week in de trein om ergens te gaan spelen en dacht ik vaak: ‘Nu ben ik dus écht cabaretier!’.” Naast zijn korte optredens van twintig minuten in de vermaarde Amsterdamse comedyclub Toomler, ging hij vaker schrijven aan langere programma’s die bijna anderhalf uur duren en veel meer inhoud hebben.

Hij vertelt: ,,Als stand-up comedian moet je kort, krachtig en puntig zijn en heb je niet meer dan een minipodium, een microfoonstandaard en het publiek dat letterlijk voor je neus zit. Ik schrijf nog steeds als een stand-upper omdat ik zoveel mogelijk grappen wil vertellen. Maar ik voel me nog meer een verhalenverteller die zich op een groot podium vrijer voelt en beweegt en meer diepgang wil bieden.”

De eerste verhalen van ‘Niet gehinderd door enige kennis’ vertelde Van der Veen eerder dit jaar tijdens het dubbelprogramma dat hij speelde met collega-cabaretier Ronald Goedemondt. ,,Tijdens mijn try-outs blijf ik schaven en schrijven om tot een definitieve voorstelling te komen. Je kunt het zien als het componeren van allerlei onderweg verzamelde ingrediënten, die uiteindelijk een plekje in de show krijgen of, als ze niet aanslaan, resoluut in de prullenbak belanden.”

KAARTVERKOOP

Cabaretier Jasper van der Veen staat donderdag 20 oktober om 20.15 uur in Podium Boxtel. Kaarten voor zijn voorstelling ‘Niet gehinderd door enige kennis’ zijn verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl en te koop bij cadeauwinkel Hebbes aan de Markt.