Kinderkleding- en speelgoedbeurs in Liempde

53 minuten geleden

Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 is vrijdag 4 november tussen 16.00 en 20.00 uur geopend voor het kopen of verkopen van tweedehands kinderkleding (in de maten 74 tot en met 176) en speelgoed.

De entreeprijs bedraagt twee euro. Pinnen bij de kraampjes niet mogelijk is. Aanmelden voor verkoopplekken tot dinsdag 18 oktober via e-mail: reserveringen@liempdsenherd.nl.