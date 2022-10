Halloweentocht in Gemonde

1 uur geleden

Wie zaterdag 22 oktober door Gemonde loopt, kan zomaar een zombie, vampier of heks tegenkomen. Vanaf 19.00 uur wordt een Halloweentocht gehouden voor jeugd vanaf twaalf jaar.

Deelnemers vertrekken in groepjes bij zaal De Schuif in de Dorpstraat. De wandeling eindigt in zaal Kloosterzicht, waar nog een party is. Deelname kost 2,50 euro per persoon.