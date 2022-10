De Walnoot hervat maandelijkse dansavond

do 20 okt, 12:00

Op muziek van deejay Harrie Vorstenbosch kunnen bezoekers van gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel vrijdag 21 oktober vanaf 20.00 uurweer een dansje maken.

Zowel beginners als gevorderden zijn welkom in het gemeenschapshuis aan de Reginahof in de wijk Selissenwal. Dat opent de deuren een uur voordat de foxtrot, Engelse wals, quick-step of chachacha klinken. De maandelijkse dansavonden startten eind mei en bleken in een behoefte te voorzien. Anderhalve maand geleden moest de serie echter noodgedwongen worden onderbroken. Lichte waterschade aan de dansvloer was de oorzaak, maar die is nu weer verholpen.

Bezoekers hoeven niet uitsluitend in koppels te komen, ook alleenstaanden zijn er welkom. Net als mensen die liever aan de zijlijn genieten. Het doel is een fijne, gezellige avond te organiseren waarbij dans de rode draad vormt”, aldus medebeheerder Gerard Thijs. De entreeprijs bedraagt drie euro.