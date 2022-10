‘Gebruik minder wegwerpplastic’

vr 7 okt, 15:45

Zes jongeren van de Protestantse Gemeente Boxtel roepen zaterdag 8 oktober de klanten van supermarkt Coop in Liempde op minder wegwerpplastic te gebruiken. De actie Groene winkelmand start om 14.30 uur. Coop-winkelier Jan Tax steunt het initiatief. De jongeren delen zelfontworpen folders uit met consumententips.

Het idee voor de groene winkelmand ontstond in september 2021 tijdens een dienst in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat. De jongeren maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. De dominee daagde hen uit: zij kregen 130 euro om ‘een stukje toekomst’ te kopen. Maar de jeugdige kerkgangers bedachten al snel dat ze de wereld niet gingen redden met dat bedrag. Dus zetten ze het in op bewustwording om meer mensen mee te krijgen. Wie de tips zaterdag ter harte neemt, krijgt een presentje.