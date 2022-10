MEP-vrouwen kloppen Weert vol overtuiging

Iris de Jong voor MEP aan de bal in het duel met Weert.

Het vrouwenteam van MEP heeft een bijzonder fenomeen in huis. Als een van de zusjes Schreppers scoort, kan de ander niet achterblijven. Zo ook thuis tegen Weert. Nadat Annely Schreppers de thuisploeg in de eerste helft verdiend op voorsprong bracht, verdubbelde zus Suzanne in de tweede helft die voorsprong.

MEP was sterker dan de gasten uit Limburg. Met goed veldspel en vlot combinatiehockey werd Weert teruggedrongen. Isis Willigendael heerste als vanouds in de as van het veld en bracht de nodige rust. De Limburgse vrouwen forceerden evenwel nogal wat strafcorners, maar keepster Fleur van Haaren wist van geen wijken.