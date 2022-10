Tips voor een gezellige dag uit

za 1 okt, 12:13

Is het vakantie of hebben jij en je gezin gewoon even een lekker dagje vrij, dan is het natuurlijk ontzettend leuk om met elkaar iets leuks te gaan doen. Ondanks dat Nederland natuurlijk niet het grootste land is van Europa, kunnen we ons er tot in lengte van dagen prima vermaken. Zowel met, als zonder kinderen is er altijd wel iets nieuws te bedenken wat je kunt gaan doen om de dag door te komen. Dit kan in de buurt zijn, maar je kunt er natuurlijk ook gewoon even op uit gaan.

Het voordeel aan Nederland is, is dat je praktisch binnen 2,5 tot 3 uur van de ene naar de andere kant kunt rijden met je auto. Kortom, genoeg te doen dus! Om je wat extra inspiratie te geven, hebben we een aantal tips die ontzettend leuk zijn om te doen, zowel met kinderen als zonder kinderen.

Een dagje naar de dierentuin

In Nederland hebben we allerlei verschillende dierentuinen, gelukkig door het hele land. Dus kom jij uit het zuiden, dan is het natuurlijk niet praktisch om naar Wildlands in Emmen te gaan, maar ligt een dierentuin in het midden van het land natuurlijk wat meer voor de hand. Zo kun je naar Burgers Zoo, maar uiteraard ook naar Amsterdam naar Artis. Ga je met de auto, dan is het wel verstandig te kijken of je goed bent verzekerd voor onder andere pech onderweg. Ben je dit nog niet? Vergelijk dan online eenvoudig en snel verschillende verzekeringen en sluit een goedkope autoverzekering af. Zo kunnen jij en je gezin onbezorgd op pad en hoef je je geen zorgen te maken over eventueel pech onderweg.

Een weekendje weg

Heb je een heel weekend op de planning om iets leuks te doen, dan is het natuurlijk wel zo leuk dat er vanalles te doen is. Zo is het daarom dus ook aan te raden om te kiezen voor een huis op een park, in plaats van een hotel. Uiteraard kun je met z’n tweeën wanneer je dus zonder kinderen gaat prima naar een hotel. Ga je met de kinderen, dan doen de bekende parken het natuurlijk altijd goed. Het leuke hieraan is, is dat deze parken zijn voorzien van allerlei leuke activiteiten. Zo kun je er zwemmen, maar is er meestal ook een indoorspeeltuin voor als het weer iets minder is deze dagen. Ook is het leuk om naar een pretpark in de buurt te gaan, mochten jullie echte avonturiers zijn. Kortom, voldoende om te kunnen ondernemen dus! Is een weekendje te kort? Dan maak je er toch gewoon een ‘lang’ weekend van of je gaat een midweek.

Een dagje naar de zuiderburen

Woon je in het prachtige Brabant, dan ben je natuurlijk in no-time in België. Ook hier is genoeg te doen, waardoor het juist leuk is om ons eigen land eens achter je te laten en te kijken wat er hier allemaal te doen is. Dit geldt natuurlijk ook voor de mensen in het oosten die dichtbij Duitsland wonen. Je zult merken dat je door het verschil in cultuur en in Duitsland natuurlijk ook de taal, je een nog sterker gevoel van vakantie hebt, dan wanneer je in eigen land blijft.