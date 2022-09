Ook D66 pleit voor bomen langs Liempdseweg

De partij presenteerde vandaag het eerste deel van haar Groene Kansen-kaart. Hiermee willen de democraten laten zien op welke plekken meer groen mogelijk is in de gemeente. D66’ers Wiebe de Leijer, Twan Tiebosch, Kasper van de Langenberg en Mariëlle Wijffelaars gingen de hort op om ideeën uit de samenleving op te halen en verwerkte deze in haar Groene Kansenkaart. Die is aangeboden aan wethouder Désiré van Laarhoven (duurzaamheid).

VERGROENEN MARKT

Niet alleen bomen langs de Liempdseweg, maar tot de ideeën behoren ook een vlindertuin in de Croonpassage, vergroening van de Markt voor het gemeentehuis, bomen op de parkeerplaats van de Albert Heijn en van de Stationsstraat een laan met bomen maken. Bij de ideeën zijn ook ‘ingrediënten’ gezet..