Prikactie Combinatie 95 levert meer informatie op dan afval

45 minuten geleden

De afvalopruimactie van coalitiepartij Combinatie95 leverde zaterdag in Esch meer nuttige informatie over het dorp op dan zwerfvuil. Raadsleden Christien van Schijndel, Peter den Ouden en Pim Bressers en wethouder Hans Heesen gingen met grijper en vuilniszak op pad onder de noemer Prikpraat.

Terwijl de raadsleden plastic zakjes en prullen uit de bermen raapten, knoopten zij het gesprek aan met de inwoners van Esch. Op deze manier werd niet alleen de omgeving schoner, maar werd tevens een beter beeld verkregen van wat er speelt in het dorp.

PROBLEMEN

Vergeleken met eerdere prikacties in Boxtel-Oost en Lennisheuvel, werd nu minder afval opgeraapt. Maar de raadsleden kregen wel meer inzichten van de bewoners. Een aantal aangedragen problemen zijn algemeen bekend, zoals de woningbouw in Reigerskant en het gebrek aan nieuwbouwprojecten die daarna moeten komen, de verkeerssituatie in de Dorpsstraat en het verenigingsleven dat het steeds moeilijker krijgt.

Daarnaast werd er ook aandacht gevraagd voor het onderhoud van groen en is er veel vraag naar extra prullenbakken op de looproutes over de dijken langs de Essche Stroom.

TROTS

Buiten de zorgen die Esschenaren hebben over de leefbaarheid in hun dorp, zijn zij ook trots op wat hun woonplaats en de actiebereidheid van de mensen, zo merkten de raadsleden van Combinatie95 tijdens de prikactie.