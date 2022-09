Van der Pasch nieuwe hoofdman Essche gilde

42 minuten geleden

Het Sint-Willebrordusgilde uit Esch heeft een nieuwe hoofdman: Frank van der Pasch. Omdat Jeroen van de Ven enige tijd geleden al zijn functie had neergelegd, waren de schutters op zoek naar een opvolger. Van der Pasch werd zondag gekozen tijdens een ledenvergadering.

De nieuwe hoofdman is geen onbekende binnen de gildewereld. Van der Pasch werd namelijk in 1983 als jeugdvendelier al aspirantlid van de Essche schuttersvereniging en vier jaar later trad hij officieel toe. Sindsdien heeft hij altijd als vendelier opgetreden en dat deed hij niet onsuccesvol. Hij bereikte namelijk de hoogste klasse binnen het vendelen. Ook als geweerschutter was Van der Pasch meerdere malen succesvol.

De Esschenaar was al eens lid van het bestuur in de functie van onderhoofdman. Hij treedt als hoofdman in de voetsporen van zijn vader Wim, die van 1995 tot 2006 het schild en de piek droeg.

JUBILARIS

Na de installatie van Van der Pasch als hoofdman, mocht hij meteen Stefan van Roosmalen huldigen vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap van de club. De jubilaris is sinds 1997 tamboer bij het Sint-Willebrordusgilde, maar heeft zich ook bewezen als verdienstelijk geweerschutter en kantinebeheerder. Van Roosmalen kreeg uit handen van zijn nieuwe hoofdman een jubileumschildje overhandigd.