ODC pakt punt bij competitiestart

Nieuwkuijk was op papier een stevige tegenstander. De ploeg deed vorig seizoen via de nacompetitie nog mee om promotie naar de tweede klasse maar bleef uiteindelijk derdeklasser. Beide teams begonnen afwachtend aan het duel. De gasten hadden via captain Brent de Wijs een eerste mogelijkheid die door ODC- keeper Robbie Roelofs goed onschadelijk werd gemaakt. In de openingsfase deed de ploeg van trainer Piet Drijvers het heel aardig en speelde vooral op de helft van de tegenstander.

Na een verre ingooi van Dirk van der Struijk was de eerste grote kans voor ODC. Via Stef van Alphen kwam de bal bij aanvoerder Tijn Boons die rakelings over schoot. De treffer viel even later echter aan de andere kant. Een door de bezoekers knap opgezette aanva..