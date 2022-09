Boxtel geniet van Dommeltheater

Het drijvende theaterfestijn werd voor de vijfde keer gehouden. De formule is bekend en glanst nog als een pas geslepen briljant. Deelnemers wekken een creatieve act tot leven op een vaartuig. Meestal kleurrijk, altijd verrassend. Met hun bootje of vlot varen ze een stukje over de Dommel, dwars door het centrum van Boxtel.

Thema was dit keer Onderstroom. Het publiek zag Vincent van Gogh voorbijkomen, een Tesla, maar dan op het water, een fraai ‘Lampje’ van De Spelelier en nog veel meer moois. De groep Geindragers verbeeldde herinneringen die stof doen opwaaien. Fons van Asten kroop hiervoor in de huid van Marilyn Monroe.

Meer foto’s donderdag in Brabants Centrum, met een reportage.