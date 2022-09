Leerlingen JRL mogen weer op expeditie naar Bolivia

Lot de Koning (15), Mare de Greef (15), Willemijn Broeren (16) en Jurre van Hemert (15) voeren het woord namens de groep die op expeditie gaat. Lot: ,,Leerlingen die mee wilden, moesten een brief schrijven met hun motivatie. Daar zijn er op school twintig van geselecteerd en uiteindelijk bleven er twaalf over.” Het viertal wil graag kinderen helpen die het minder goed hebben, kennismaken met een andere cultuur en ervaren dat niet overal op de wereld mensen in dezelfde welvaart leven als wij in Nederland. Jurre vult aan: ,,Voor mij is het ook wel extra uitdaging in mijn leven. Iets anders dan het gebruikelijke.” Lot is benieuwd wat al die nieuwe ervaringen met haar doen.