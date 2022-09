Extra capaciteit om armoede tegen te gaan

In juni hielden Brabants Centrum en Bibliotheek Boxtel met Praat al een avond over armoede. Presentator Marlies Germanus liet bezoekers aan het woord over het onderwerp en er waren gastsprekers, waaronder wethouder Mariëlle van Alphen.

Coördinator Karin van Ditmars van ContourdeTwern in Boxtel, is blij met de aandacht voor het sociaal werk, maar maakt zich ongelofelijk druk om de groeiende groep armen. Met name de ‘werkende armen’ zijn niet goed in beeld. ,,Energieprijzen rijzen de pan uit, maar ook alle andere kosten zijn gestegen. 80 procent van de doelgroep wordt niet of nauwelijks bereikt”, verwijst ze naar cijfers van het Jeugdeducatiefonds.

Extra financiële middelen zijn nog niet toegewezen. Van Alphen gaf dinsdag tijdens een zogeheten in-gespreksavond van de gemeenteraad wel aan dat ze de afspraken met ContourdeTwern tegen het licht gaat houden. Dit na vragen van Eric van den Broek (SP) over de personele capaciteit, niet alleen bij de gemeente maar ook bij de wel..