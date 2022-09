Boxtel soepeler met extra meters supermarkt

Wethouder Mariëlle van Alphen drukte de politieke partijen wel op het hart dat een super niet zo groot kan worden als die zelf wil. ,,Maar stel, er verdwijnt een bakker of groentezaak, dan kan een supermarkt die meters er wel bij krijgen”, antwoordde zij op vragen van steunfractielid Vera Brouns (CDA). ,,We willen dat het totale aantal meters gelijkt blijft.”

De vraag is in hoeverre nog nagedacht wordt over uitbreiding. Winkelcentrum Oosterhof is nu aan het verbouwen en krijgt een ruimere Jumbo, in 2018 is de Albert Heijn extra groot geworden en de Aldi heeft een nieuwe stek op Fellenoord zonder andere aanpalende winkels.

OOSTERHOF