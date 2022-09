Vrouwengilde helpt bij kennisverrijking

Was de gemiddelde leeftijd van vrouwen die lid werden bij de oprichting circa dertig jaar, vandaag de dag zijn nieuwe leden meestal rond de zestig, vertelt secretaris Annelies van Ewijk. ,,Vroeger sloten vrouwen zich aan als de kinderen naar school gingen en ze overdag meer tijd voor zichzelf kregen. Omdat nu de meeste vrouwen ook zelf een baan hebben, treden ze toe als ze stoppen met werken of minder gaan werken.”

WALNOOT EN MUBO

Het Vrouwengilde telt 185 leden dat aantal blijft redelijk stabiel, meldt Henriëtte die inmiddels twaalf jaar lid is. ,,Op het moment dat ik me aansloot gebeurde alles nog op papier. Ook de boekhouding. Gelukkig hebben we alles zoveel mogelijk geautomatiseerd en digitaal gemaakt. Dat scheelt veel werk.”