‘Stop werkzaamheden Mijlstraat’

,,Vrachtwagens en landbouwvoertuigen kunnen nu elkaar al moeizaam passeren. Het is een verbindingsweg richting het landbouwgebied, en in deze tijd wordt de maïs ook nog eens van het land gehaald. Er komen daardoor dagelijks zo’n vijftig tractoren door de straat.” Toon Strik woont aan de Mijlstraat en heeft er zijn garage. Hij, maar ook andere buurtbewoners, vrezen dat de veiligheid in het geding is als de gemeente haar plannen doorzet. Strik: ,,Wij moeten er bijvoorbeeld auto’s lossen met de vrachtwagen. Als we dat straks moeten doen, kan er geen voertuig meer doorheen.”