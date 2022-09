Modeltreinen in De Schuif

za 10 sep, 13:00

Zaal De Schuif aan de Dorpstraat 30 in Gemonde is zondag 11 september de plek waar van 09.00 tot 14.00 uur een ruilbeurs wordt gehouden voor liefhebbers van modeltreinen.

De organisatie is in handen van De Bestse Verzamelaars. Standhouders uit alle windstreken presenteren een ruim en gevarieerd aanbod van gebruikte en nieuwe treinen, wagons, rails, wissels, scenery enzovoorts. Van bijna alle merken en in diverse spoorbreedten is er wel iets te vinden. Aangekochte modellen kunnen ter plekke gratis worden getest.

De entreeprijs bedraagt twee euro. Kinderen jonger dan veertien jaar hebben onder begeleiding gratis toegang.