‘Nieuwbouw Lennisheuvel kan LSV impuls geven’

Financieel is LSV gezond, de accommodatie is voorzien van zonnepanelen en led-verlichting en beschikt over alle benodigde faciliteiten. Maar aanwas vormt een probleem. Van der Struijk: ,,Toen we het vijfentwintigjarig bestaan vierden, sprak de toenmalige voorzitter de wens al uit dat er gebouwd zou worden in het dorp. Maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Terwijl nieuwbouw in Lennisheuvel de club een impuls kan geven.”

Niet alleen LSV, ook andere verenigingen kampen met vergrijzing en teruglopende ledentallen. Corona heeft niet geholpen. Oud-voorzitter Leo van den Heuvel: ,,Voetballers waren ineens elke zondagmiddag thuis bij hun gezin en dat bleek best gezellig.” LSV kan voor het naderende seizoen dan ook geen standaardelftal op zon..