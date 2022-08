Sneller internet binnen handbereik: Boxtel krijgt glasvezel

Aan de Stationsstraat 2 is vanaf woensdag 31 augustus bovendien een informatiepunt voor inwoners. Vanaf maandag 5 september bezoeken medewerkers van de glasvezelspecialist inwoners om te kijken waar in hun woning een aansluiting mogelijk is.

Boxtelaren worden van tevoren over het bezoek geïnformeerd. De glasvezelaansluiting is gratis en verplicht tot niets. Wel is het zo dat er pas gebruik gemaakt kan worden van sneller en stabieler internet als er een abonnement wordt afgesloten.

Delta Netwerk houdt twee informatieavonden om inwoners uitleg te geven over de aanleg van glasvezel en vragen te beantwoorden. Die bijeenkomsten zijn op dinsdag 20 september vanaf 19.30 uur in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat en donderdag 22 sep..