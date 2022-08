Luca Gautero is hier aan het trainen voor zijn lange tocht, die inmiddels begonnen is.

Luca start tour van Italië naar Lennisheuvel

1 uur geleden

Hij woont in Lennisheuvel, komt uit Italië en is gek op wielrennen. Luca Gautero combineert deze gegevens voor het goede doel: zondag vertrok hij uit Bardonechhia naar Lennisheuvel in het kader van de Tour for Life. De sportfanaat haalde 2.762,50 euro op voor onderzoek naar kanker.

Luca stapte eigenlijk vrijdag al op de fiets bij zijn ouderlijk huis in Imperia. Van daaruit vertrok hij richting het startpunt in Bardonecchia, een slordige 250 kilometer. In totaal fietst de wielrenner circa 1.600 kilometer in elf dagen. Ondanks dat zijn oorspronkelijke doel van 5.500 euro niet is behaald, is hij erg trots op alle geldbedragen die zijn binnengekomen. ,,Zonder jullie was deze tocht niet mogelijk geweest, dus ontzettend bedankt voor jullie bijdrage”, liet hij zijn sponsors afgelopen weekeinde weten. ,,De totale teller van Tour for Life staat op één miljoen euro, een geweldig resultaat voor een geweldig doel.”

FINISH CAUBERG

Luca zal zondag 4 september eerst aankomen in Valkenburg, de officiële finishplaats van Tour for Life. Bij Holland Casino aan de Cauberg 28 is vanaf 13.30 uur een evenement op touw gezet. Daags erna verwacht Luca tussen 15.00 en 16.00 uur in Lennisheuvel te arriveren.