Nieuw feestduo Die Twee zet ‘t Geveltje op zijn kop

Het tweetal maakte van de officiële single-release een enorm feest, niet geheel toevallig tijdens de Boxtelse kermis . ,,We treden niet alleen zelf op maar er zijn ook een hoop Nederlandstalige zangers. Zo zetten we leuk matinee neer in ‘t Geveltje”, zei Bertens tijdens de release. Zijn verwachting dat er veel mensen op af zouden komen, bleek te kloppen: de kroeg was volgepakt.

Eerder al werd het nummer, geproduceerd in samenwerking met KME Productions uit Eindhoven, via de streamingsdiensten Spotiy en iTunes naar buiten gebracht. Ook staat de videoclip op YouTube die voor een groot deel in ‘t Geveltje is opgenomen maar ook met (hilarische) fragmenten uit Liempde. ,,Eerder zijn we al op TV Oranje verschenen (een commerciële zender met de ..