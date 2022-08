LSV wil gouden feest dubbel en dwars inhalen

1 uur geleden

Na twee jaar uitstel moet het er zaterdag 3 en zondag 4 september dan toch van komen. Voetbalvereniging LSV in Lennisheuvel viert het vijftigjarig bestaan. In het sportpark aan de Mijlstraat worden onder meer vijftien leden gehuldigd die mede aan de wieg van de club stonden. Ook is er een veteranentoernooi waaraan alle voetbalclubs uit de gemeente Boxtel deelnemen.

Met uitzondering van de benoeming van Leo van den Heuvel tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee jaar geleden, kon LSV nog geen aandacht schenken aan het gouden bestaansjubileum. Maar daar komt in het eerste weekeinde van september verandering in. Op zondag worden om 12.00 uur de vijftien medeoprichters ontvangen, een halfuur later arriveren andere genodigden en oud-leden voor een reünie. Rond 13.00 uur vindt de huldiging van de jubilarissen plaats, gevolgd door ludiek optreden van enkele LSV’ers en een optreden van een leuke coverband. De feestmiddag duurt tot 18.00 uur.

VETERANENTOERNOOI

Een dag eerder, zaterdag 3 september wordt vanaf 12.30 uur een veteranentoernooi gehouden met alle Boxtelse voetbalclubs. ’s Avonds is er die dag een feestavond die muzikaal wordt opgeluisterd door deejay Frank van Weert en zang van Tim Schalkx uit Boxtel en Jan Biggel uit Liempde. Entreekaarten à tien euro zijn te bestellen via www.vv-lsv.nl.

Het is LSV niet gelukt om van alle oud-leden de contactgegevens te achterhalen. Ze zijn echter allemaal welkom. Wie contact heeft met oud-teamleden, mag ze uitnodigen om herinneringen op te halen tijdens de reünie.