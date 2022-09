Een passerende aanspanning is een spectaculair gezicht. Dit tweespan met rijtuig is gefotografeerd op landgoed Velder in Liempde.

Aanspanningen bewonderen op Velder

vr 9 sep, 18:00

De Klompenrit is zondag 11 september toe aan alweer haar vijfde editie. Deze puzzeltoertocht voor paarden, menners en rijtuigen begint in Best, maar doet ook landgoed Velder in Liempde aan. Daar is een rustplaats voor de zestig deelnemers.

De stopplaats op landgoed Velder is tweeledig. Niet alleen de deelnemers en de paarden kunnen er even uitrusten. Ook publiek is welkom en kan vanaf circa 12.00 uur de aanspanningen bewonderen. Er wordt tevens voor een hapje en een drankje gezorgd. De deelnemers, die altijd konden kiezen voor een echte puzzelrit, zijn tijdens deze lustrumeditie bezig met kleine opdrachten en spelletjes.

Meer informatie is te vinden op www.klompenrit.nl of www.paardenrally.nl.