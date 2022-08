Wortelopdruk en ziekte reden om 57 bomen te kappen in Liempde

Inwoners van de vier straten hebben in de afgelopen twee jaar regelmatig aan de bel getrokken bij de gemeente Boxtel. Ze klaagden over de wortelopdruk, maar ook over het vele blad dat van de bomen (vooral de zuileiken) valt, om over het aantal eikels dat in de herfst naar beneden komt.

Medewerkers van de gemeente hebben de situatie in de wijk bekeken en kwamen tot de conclusie dat diverse bomen niet meer gezond zijn. ,,Deze zijn te herkennen aan een open kroon met weinig blad. Er zit veel dood hout in, wat de nodige risico’s met zich meebrengt”, aldus een woordvoerder van de gemeente.