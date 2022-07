‘Recht door zee, met kennis van zaken’

Jan de Leijer aan het werk in zijn bakkerij aan de Baroniestraat. De foto werd gemaakt in januari 1998 toen hij het familiebedrijf 25 jaar runde.

Hij is nog altijd een begrip in Boxtel, want hoewel Jan de Leijer zijn bakkerij al veel jaren geleden verkocht, dragen de twee vestigingen nog altijd zijn naam. Jan de Leijer zette op achttienjarige leeftijd het werk in het familiebedrijf voort dat zijn opa kort na de Eerste Wereldoorlog startte. Daarnaast maakte hij zich maatschappelijk dienstbaar en muzikaal actief. De Leijer overleed vrijdag.

Nog maar goed en wel gestart met zijn bakkersopleiding overleed De Leijers vader. En dus was het overdag werken in de bakkerij en ‘s avonds studeren. Op het moment dat hij in 1973 trouwde met Hanny Bekkers werden ze samen ook officieel de eigenaar van het bedrijf. Een kwarteeuw later vertelde De Leijer in deze krant dat hij hield van uitdagingen e..