Thomas van Gerven woonde korte tijd in een tiny house en was samen met nog twee initiatiefnemers met de gemeente Boxtel in gesprek voor een vaste standplaats. Dat duurde echter te lang en inmiddels heeft hij zijn duurzame woning verkocht.

Onverwachts drie ton extra voor tijdelijke en ‘tiny’ huizen

17 minuten geleden

Woonstichting Joost geeft een bijdrage van 300.000 euro die zij in 2017 heeft ontvangen, terug aan de gemeente Boxtel. Die gaat het bedrag gebruiken voor de projecten rond tijdelijke woningen en tiny houses. Hiermee wil het college van B en W extra deskundigheid inhuren als de afdeling ruimtelijke ordening personeel te kort komt.

Vijf jaar lang stond het geld op een tussenrekening van de woonstichting. De drie ton had de organisatie, die toen nog Sint-Joseph heette, van de gemeente ontvangen om daarmee de wachtlijsten te verkorten en de slaagkans voor starters op de woningmarkt te vergroten. Het kon gebruikt worden om de ontwikkeling van het appartementencomplex op het terrein van De Kleine Aarde een extra impuls te geven. Daar was destijds nog sprake dat de appartementen voor starters zouden zijn die zo duurzaam mogelijk willen wonen. Ondertussen is die gedachte losgelaten en is het complex nog altijd in ontwikkeling.

UITGEGEVEN?

Dat het bedrag een lange tijd ‘kwijt’ was, is opmerkelijk. Ieder jaar maken de gemeente en Joost namelijk afspraken over de prestaties op de woningmarkt, maar over het impulsbedrag werd na 2017 niet meer gesproken. Het college ging er van uit dat het bedrag was uitgegeven. Maar dat bleek dus niet het geval, zo liet de woonstichting onlangs in een gesprek met Boxtel weten. De 300.000 euro stond op een tussenrekening en zou ook niet meer uitgegeven worden, zo was de boodschap. Het college vordert daarom het bedrag nu weer in.

SNELLER

Omdat het geld al was bestempeld voor starters op de woningmarkt, wil de gemeente het daar alsnog aan besteden. B en W zien nu kansen om de projecten rond tijdelijke woningen en tiny houses weer op te pakken. Door het gebrek aan personeel op de afdeling ruimtelijke ordening van MijnGemeenteDichtbij, bleven die namelijk steeds liggen. Met deze verrassende eenmalige financiële ruimte, wil het college mogelijk een externe kracht inhuren die er voor kan zorgen dat de tijdelijke- en mini-woningen sneller gerealiseerd kunnen worden.

In de woonagenda 2022 die het college eind mei naar buiten bracht, werd duidelijk dat er veertig kleine huisjes in voorbereiding zijn en dat Boxtel hiervoor vier locaties op het oog heeft. Een daarvan is al concreet: een stuk grond op de hoek van het Planckpad en de Einsteinstraat, nabij De Kleine Aarde. Op welke termijn de tiny houses en tijdelijke woningen er gaan komen, is niet bekend.