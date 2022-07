André en Iet: al vijftig jaar een gelukkig huwelijk

Een vakantieliefde die ontstond in het Tiroler toeristenplaatsje Kufstein groeide uit tot een gelukkig huwelijksleven waaruit vier kinderen en elf kleinkinderen voortkwamen. André Knapen en Iet Vervest zijn al vijftig jaar getrouwd en hebben het in kerkdorp Lennisheuvel erg naar hun zin.

‘Con amore’ staat er met sierlijke smeedijzeren letters op de gevel van hun fraaie woning met riante tuin. Binnen zorgt Iet dat het spic en span is. De buitenboel is in goede handen bij André, zo is in één oogopslag te zien. Zij werd vorig week 75, hij bereikt die mijlpaal volgende week. Maar er is nóg een reden voor een feestje. Want 11 augustus is het een halve eeuw geleden dat Iet en André elkaar het jawoord gaven. Dat valt echter midden in de schoolv..