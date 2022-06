Tourspel start en negeert tijdrit in Kopenhagen

De inschrijvingen voor Tourspel Liempde starten vandaag om 19.00 uur in De Durpsherberg. En morgen volgt nog een inschrijfdag in het café aan de Dorpsstraat. Dan is de Tour de France al begonnen in Kopenhagen, maar de organisatoren van het wielerspel tellen deze tijdrit niet mee voor het klassement.

Sinds jaar en dag kunnen mensen deelnemen aan Tourspel Liempde door op de donderdag en vrijdag vóór de Ronde van Frankrijk hun formulier à tien euro in te leveren bij thuishonk De Durpsherberg. Maar dit jaar gaat het wielerpeloton eerder van start, op vrijdag dus. Maar dat is qua inschrijvingen traditiegetrouw de meest drukke dag voor het plaatselijke Tourspel, dus besloten de vrijwilligers de proloog in Denemarken niet mee te laten tellen.

Dit jaar staat de Liempdse activiteit in het teken van De Oversteek. Daar wordt momenteel gewerkt aan een onderzoek en plan om meer bewegend leren aan te bieden. De helft van de opbrengst van het Tourspel gaat naar de basisschool zodat die spullen kan aanschaffen voor extra actieve uurtjes rekenen, taal en andere lessen.

EXTRA TOURSPEL

Naast formulieren waarmee deelnemers hun eigen favoriete ploeg kunnen samenstellen, kunnen mensen ook meedoen met het Extra Tourspel. Zij hoeven dan niet een rits renners te selecteren waarvan zij denken dat die hoge ogen gaat gooien tijdens La Grande Boucle, maar slechts te raden op welke plek Mathieu van der Poel eindigt. Hieraan deelnemen kost twee euro per lootje, de winnaar krijgt honderd euro.

Inschrijven kan donderdag 30 juni van 19.00 tot 23.00 uur en vrijdag 1 juli van 14.00 tot 24.00 uur in café De Durpsherberg.