Concert met internationaal tintje in basiliek Boxtel

15 minuten geleden

Ze blinkt uit in wiskunde, spreekt meerdere talen én beschikt over een enorm muzikaal talent. Mirjam Haag (25) uit het Duitse Stuttgart studeert momenteel in Nederland en is zaterdag 9 juli te gast in Boxtel. Ze geeft er om 14.00 uur een concert in de Sint-Petrusbasiliek. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Haag begon op jonge leeftijd met het bespelen van de viool. Haar hart lag echter meer bij de toetsen en ze nam pianolessen. Tien jaar geleden pas ging ze orgel spelen. Ze steeg in korte tijd tot grote hoogten, een bewijs van haar talent, want inmiddels is de jonge Duitse een veelgevraagd concertorganist in binnen- en buitenland.

Haag: ,,Dankzij een Erasmusbeurs studeer ik nu in Groningen improvisatie bij Sietze de Vries en orgelliteratuur bij Ben van Oosten, zij zijn allebei bekende musici. Ik moet zelf op zoek naar orgels om te bespelen. Ik heb dan ook al concerten gegeven in verschillende dorpen rondom Groningen.”

WEKKER

Thuis in Stuttgart fungeerde Haag jarenlang als wekker van de familie. Bij het ochtendgloren speelde ze al piano en later ook orgel. Een muzikaal ontbijt dus voor het gezin. Dat overigens meer musici telt. Haag: ,,Ik heb samen met mijn zus Deborah Haag het project Hope opgezet. Hope staat voor Harp Organ Poetry Event. Ik leg graag verbanden tussen muziek en andere kunsten, zoals poëzie.”

De jonge vrouw is gelovig en musiceert dan ook beroepsmatig in de kerk. Een logische werkplek ook voor organisten omdat de meeste instrumenten in godshuizen te vinden zijn. Ze houdt ervan waar mogelijk muziek met geloof te verbinden. Of in ieder geval concertbezoekers een moment van rust en bezinning te bieden. ,,Luisteraars na laten denken, dat doe ik graag.”

De afgelopen weken was Haag meermalen in Boxtel te vinden. Ze kreeg de kans vast kennis te maken met het grote Smitsorgel, waar ze zaterdag de eucharistieviering nog op begeleidde. Daarnaast bespeelde ze zondagochtend het orgel in de Protestantse kerk aan de Clarissenstraat. Minder imposant dan de grote broer, maar warm en rijk van klank.

VRIJHEID

Het programma dat ze 9 juli ten gehore brengt bestaat voor een deel uit improvisaties. Vrijheid in gebondenheid betekent dat. Een organist kan zijn fantasie min of meer de vrije loop laten, maar moet zich wel vasthouden aan het genre waarin hij of zij speelt. En meestal ook aan de wetten van de tonaliteit.

Haag opent haar optreden met Pièce héroique van César Franck, een Frans werk uit de negentiende eeuw. Ze duikt met Herr Christ, der einig Gottes Sohn van Dietrich Buxtehude de Noord-Duitse barok in, om vervolgens een improvisatie in romantische stijl ten gehore te brengen. Ook haar vierde stuk is een improvisatie, op een Franse suite van Bach. Robert Schumann is meer een piano- dan een orgelcomponist, toch vertolkt Haag een compositie van dit boegbeeld uit de Romantiek, namelijk Studien in kanonischer Form. Christian Ritter was een tijdgenoot van Buxtehude. Van zijn hand is de Sonatine in D. Haag improviseert in jazzstijl en sluit daarna af met de finale van de vijfde symfonie van Louis Vierne.

Wie alvast een voorproefje wil van Haags muziek wil horen, kan terecht op haar website www.mirjamlaetitiahaag.de. De Duitse heeft ook een eigen Youtubekanaal,, dat is te vinden door in Youtube Mirjam Haag op te zoeken.

CARILLON

Stichting kerkconcerten Boxtel organiseert het concert. Het eerstvolgende optreden hierna is van Tommy van Doorn. Hij speelt 17 juli filmmuziek op het Boxtelse carillon.