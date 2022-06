Wanneer een allrisk autoverzekering afsluiten?

1 uur geleden

Ga jij binnenkort jouw droomauto kopen? Houd er dan wel rekening mee dat je deze direct moet verzekeren, zodat je veilig de weg op kunt gaan. Ben je ook zo benieuwd waarom een allriskverzekering de meest complete autoverzekering is? En wil je daarnaast weten welke andere verzekeringen er zijn? Wij leggen het hier allemaal voor je uit, zodat je kunt zien of een allriskverzekering de juiste keuze voor jou is.

Verschillende soorten basisverzekeringen

Bij het afsluiten van een verzekering voor jouw auto heb je keuze uit verschillende soorten basisverzekeringen. Bovendien zijn er eveneens aanvullende pakketten waarmee je een extra uitgebreide dekking kunt krijgen. De meest standaard autoverzekering is een WA-verzekering, oftewel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een WA-verzekering auto is minstens verplicht om met de auto de weg op te mogen. Hiermee ben je verzekerd tegen schade die je met de auto veroorzaakt aan derden. Daarnaast is er de WA+, die een meer uitgebreide dekking biedt. Als laatste basisverzekering is er de allriskverzekering.

Dit valt onder de allriskverzekering

Een allriskverzekering is de meest complete basisverzekering voor jouw auto. Deze verzekering wordt het meest gekozen voor nieuwe auto’s met een hoge dagwaarde. Wanneer je kiest voor een allriskverzekering, weet je zeker dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Dit valt allemaal onder de dekking van een allriskverzekering:

Schade bij brand

Schade bij inbraak, diefstal en joyriding

Schade door vandalisme

Schade door een botsing met dieren

Schade door storm, hagel, overstromingen en lawines

Schade door een aardbeving (in het buitenland)

Ruitschade

Schade die je zelf veroorzaakt aan de eigen auto, bijvoorbeeld wanneer je per ongeluk ergens tegenaan rijdt

Handige tip: neem de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar altijd goed door om te zien wat er onder de vergoeding van de verzekering valt. Op die manier weet je zeker dat jouw auto de juiste dekking heeft.

Voordelen van een allriskverzekering

Voor een allriskverzekering betaal je een hogere maandpremie dan voor de WA of WA+ verzekering, maar hiervoor krijg je dan ook een hogere dekking. Je komt met een allriskverzekering nooit voor torenhoge reparatiekosten te staan wanneer er iets gebeurt met jouw wagen.

Een ander voordeel is de nieuwwaardegarantie. Deze heb je bij een allriskverzekering standaard voor één jaar en is uit te breiden tot maximaal drie jaar. Dit betekent dat de verzekeraar in het eerste tot het derde jaar de nieuwwaarde van de auto uitkeert wanneer de auto total loss wordt verklaart na een ongeluk. Op die manier ben je met een allriskverzekering dus altijd overal op voorbereid en kom je nooit zonder auto te zitten.