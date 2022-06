Heilig Bloedprocessie baadt in junizon

De Heilig Bloedprocessie trok op Drievuldigheidszondag eindelijk weer door de straten van Boxtel. Na twee processieloze coronajaren en een reeks verregende edities, stond de zon op de eerste zondag na Pinksteren hoog aan de hemel. Geen enkele belemmering dus om een stoet van enkele honderden acteurs, muzikanten en figuranten door de straten van Boxtel te laten schrijden en het bloedmirakel van ergens voor 1380 te herdenken.

De tijd dat het publiek rijen dik op de trottoirs staat is voorbij. Reden voor de Heilig Bloedstichting het vizier te richten op 2024. Dan is het honderd jaar geleden dat de bloeddoek vanuit Hoogstraten terugkeerde op Boxtelse bodem. ,,Het is onze missie de Heilig Bloedprocessie toekomstbestendig te maken”, zegt bestu..