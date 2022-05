LSV kan het doel van Terlo niet vinden

56 minuten geleden

Tal van kansen waren zondag niet aan LSV besteed. De formatie uit Lennisheuvel speelde in eigen huis een sterke wedstrijd tegen Terlo, maar verloor in extremis.

De Lennisheuvelnaren laten steeds beter voetbal zien maar kunnen dat nog niet omzetten in resultaten. Ook zondag begon LSV sterk aan de wedstrijd. Het duurde niet lang voordat de thuisploeg de eerste kans kreeg. Mark van der Struijk liep met een goede loopactie weg bij zijn directe tegenstander en kreeg de bal perfect in de loop mee. Hij zag zijn inzet echter in het zijnet verdwijnen.

RECHTERFLANK

Een kleine vijf minuten later kreeg LSV de volgende kans om de score te openen, maar ditmaal werd de inzet gekeerd door de keeper van Terlo. Na deze sterke openingsfase hadden de gastheren meer balbezit maar grote kansen bleven uit. De uitploeg kwam er over de rechterflank tweemaal goed doorheen, maar Maykel van Kasteren maakte de voorzetten onschadelijk.

Aan de andere kant werd Luuk Hobbelen gevaarlijk via de rechterflank. Hij trok de bal terug vanaf de achterlijn, maar niemand kon de bal binnenlopen waardoor de puike actie niet werd beloond. Twee minuten voor rust kwam de formatie van trainersduo René van der Steen en Itienne Obispo nog bijna op voorsprong via Van der Struijk, die de bal na een dieptepass over de keeper probeerde te stiften. Maar ook deze inzet belandde voor LSV niet aan de juiste kant van het net. Met een 0-0 stand gingen beide ploegen pauzeren.

Het eerste kwartier na rust was Terlo sterker met meer balbezit en druk naar voren. De bezoekers kwamen dan ook bijna op voorsprong. De aanvoerder speelde de bal diep op de spits. Diens inzet werd getoucheerd door LSV-keeper Ricardo Verheijden waardoor Van Kasteren de bal net voor de lijn kon weghalen.

DEKSEL OP DE NEUS

LSV kreeg vervolgens de overhand. Chakib Loubann kon de score openen maar zijn inzet ging over het vijandelijk doel heen. De ploeg uit Lennisheuvel was diep gegaan om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar de laatste tien minuten was het vooral zaak om geen averij op te lopen. Toch hield het team geen punt over aan het duel: vlak voor het einde kreeg LSV de deksel op de neus, zoals wel vaker is gebeurd dit seizoen. Terlo counterde en schoot de bal binnen. Wederom een verloren wedstrijd omdat de bal er simpelweg maar niet in wil.

Zondag 22 mei krijgen de mannen opnieuw een kans om zichzelf te belonen om hun goede spel: zij voetballen vanaf 14.30 uur tegen EDN ‘56 in Haghorst.