Eeuw na komst naar Boxtel automatiseert molenaarsfamilie

Tijdens een openbare verkoping op sinterklaasdag in 1921 kocht Albert van Stekelenburg, zoon uit een molenaarsfamilie uit Herpen, de Boxtelse watermolen voor ruim vijfduizend gulden. Dertien jaar later stortten de stuw en een houten maalderij in: alleen het gebouw bleef over waar achterkleinzoon Bernard nu nog altijd zelfbereid bakmeel verkoopt. Daarvoor heeft hij vorige week een ‘automatiseringsslag’ gemaakt.

Bernard is trots op zijn bedrijf aan de Molenstraat, dat hij overnam van vader Sjef en moeder Riek: ,,Honderd jaar is ook niet niks natuurlijk. Het grappige is wel dat onze klandizie de laatste jaren enorm is toegenomen. Mede door internetverkopen.” Van Stekelenburg heeft afnemers van Zweden tot Spanje, onder wie veel oud-Boxtelare..