Met nieuwe super keert na 3 jaar ook een slijterij terug in Liempde

Nog wat laatste boodschappen halen kon nog net. De schappen van supermarkt Coop in Liempde waren in het weekend al vrijwel leeg in aanloop naar de sluiting van woensdag.

De laatste boodschapjes konden woensdag nog worden gedaan bij de Coop. Nu maakt Boon’s Markt zich op om de deuren in het winkelpand aan de Nieuwstraat 59 in Liempde op 1 mei weer .te heropenen De nieuwe super die straks overigens volledig van het gas af is, biedt de inwoners wat extraatjes. Zo kunnen inwoners weer in eigen dorp terecht voor hun destillaten: er komt een slijterij.