Feestcafé Brabo’s te koop

59 minuten geleden

Steven Brunswijk doet zijn Feestcafé Brabo’s aan de Markt in Boxtel in de verkoop. ,,Soms heb je iets in je hoofd zitten, maar in de praktijk gaat het niet zoals je het plaatje in je hoofd had geschetst”, laat hij weten via zijn sociale media.

De cabaretier opende in het najaar van 2022 zijn horecazaak, toen nog als Club Brabo’s. Brunswijk betrok het pand waar voorheen feestcafé De Nozem zat. Het was altijd al zijn droom om een eigen club te hebben. Voordat hij beroemd werd, was Brunswijk portier bij onder meer ‘t Hart van Boxtel en daardoor al bekend met het lokale uitgaansleven.

Dat hij de zaak nu in de verkoop doet, was een moeilijke beslissing voor Brunswijk. ,,Ik had het graag anders gezien maar soms lopen de dingen nu eenmaal anders in het leven. Ik heb lang nagedacht over deze beslissing, Maar een dame uit Boxtel zei tegen mij: ‘Wat je ook beslist, je mag trots zijn op jezelf. Je hebt je droom verwezenlijkt’ En zo zie ik het ook. Ik heb veel geleerd, nieuwe vrienden gemaakt en nieuwe inzichten vergaard, ik heb leren draaien als een echte dj, wat er allemaal komt kijken bij een eigen café en heb geleerd van mijn fouten. Al deze ervaringen neem ik mee”, schrijft hij op zijn sociale media.

Brunswijk bedankt zijn gasten van het afgelopen anderhalf jaar en zijn team, in het bijzonder de Boxtelse Jorien van der Pasch die hij ‘zijn bestie’ noemt. Ook benadrukt hij dat feestcafé Brabo’s nog niet is gesloten. De zaak blijft ieder weekend geopend van 22.00 tot 03.00 uur totdat iemand deze overneemt.