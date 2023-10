Eigenaar Albert Heijn Boxtel koopt oude feestzaal Denziz

De voormalige dans- en feestzaal Denziz aan de Stationsstraat is, evenals het statige herenhuis dat ervoor staat, in bezit van supermarktondernemer Ronald de Jong van Albert Heijn Boxtel.

Het pand aan de Stationsstraat 71 waar tot het voorjaar van 2020 partycentrum Denziz zat, is gekocht door supermarktondernemer Ronald de Jong van Albert Heijn. Ook het perceel met het beeldbepalende herenhuis op nummer 69 is in zijn bezit.