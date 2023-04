Al jaren niet bij de tandarts geweest: wat nu?

di 4 apr., 06:00

Tandartsen zien dat steeds meer mensen wegblijven. Met name mensen met lage inkomens laten bezoekjes vaker achterwege. Uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is zelfs gebleken dat dertig procent van de Nederlanders met een laag inkomen helemaal niet of nauwelijks naar de tandarts gaat. Er kunnen nog meer redenen zijn om niet naar de tandarts te gaan. Bijvoorbeeld uit angst of simpelweg geen zin. Er de noodzaak niet van in zien. Je hebt nergens last van, waarom zou je dan gaan?

Ben jij ook al jaren niet bij de tandarts geweest? Dan zit je misschien met vragen. Misschien schaam je je voor het feit dat je zo lang niet geweest bent. Of vind je de drempel nu nog hoger geworden om wél te gaan. Want wat kun je verwachten als je na zeer lange tijd weer naar de tandarts gaat? Waar moet je rekening mee houden?

Waarom gaan mensen niet naar de tandarts?

Regelmatig naar de tandarts gaan moet je aangeleerd zijn. Zo zijn er hele families waar een grote angst voor de tandarts heerst. Soms zijn er zelfs kinderen die hun hele leven nog nooit bij de tandarts zijn geweest. Simpelweg door de angst van hun ouders. Dit zullen zij later ook weer meenemen en op hun kinderen doorgeven. Zo ontstaan er hele generaties die vol angst voor tandarts zijn, terwijl ze zelf misschien nog nooit zijn geweest. Dan zijn er ook nog mensen die wel degelijk een nare ervaring hebben gehad en daardoor extreme angst ervaren.

Als de angst enorm hoog is, kunnen sommige behandelingen ook moeilijk uitgevoerd worden. Gelukkig zijn er tegenwoordig dan ook verschillende tandartspraktijken die deze nood inzien en zich specifiek richten op mensen met extreme angst. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bij een narcose tandarts in Brabant terecht. Als er na enorm veel jaren éindelijk naar de tandarts wordt gedaan, is de kans immers ook groot dat er een grote behandeling moet volgen. Die behandeling kan bij enorme angst dan ook onder een roesje worden gedaan. Dat kan mensen over de streep trekken om toch voor een behandeling te kiezen.

Wat kun je verwachten van die allereerste afspraak?

Wanneer je na jaren weer bij de tandarts komt, hoef je in elk geval niet bang te zijn voor opmerkingen of dat de verzekering je plotseling niet meer dekt. Als jij een tandartsverzekering hebt, zal deze gewoon uitkeren indien dat nodig is. Daarnaast zal de tandarts waarschijnlijk alleen maar erg blij zijn dat je komt.

Die allereerste afspraak kan er op verschillende manieren uitzien. Allereerst wordt er gecontroleerd op gaatjes en tandsteen. Er zullen hoogstwaarschijnlijk ook foto’s worden gemaakt en er zal misschien een behandeling volgen om de tanden een extra boost te geven. In de meeste gevallen is er een vervolgafspraak nodig om de behandeling voort te zetten.

Ervaar je extreme angst? Geef dit dan aan en spreek eventueel af dat er die eerste afspraak niet behandeld wordt. Dat er alleen gekeken mag worden en uitvoerig gesproken moet worden over de vervolgstappen. Dit geeft een gevoel van controle en is nodig om die vertrouwensband op te bouwen.